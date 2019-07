Casal morre em despiste de carro em Castelo Branco

Um casal de 71 e 72 anos morreu na madrugada deste domingo, na sequência de um despiste, na Estrada Municipal 548, junto à localidade de Azenha de Cima, na freguesia de Sarzeda, em Castelo Branco.As causas do acidente não são para já conhecidas.O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR esteve no local a recolher várias provas e tenta agora perceber o que terá levado o condutor, Armando Mateus, de 72 anos, a despistar-se e a sair fora da estrada municipal.O carro acabou por imobilizar-se numa zona de mato. O alerta foi dado pelas 00h44. Armando Mateus, seguia com a mulher Maria Levita, de 71 anos.Quando os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco chegaram ao local encontraram as duas vítimas encarceradas. A mulher acabou por morrer no local.O condutor foi sujeito a várias manobras de reanimação e ainda foi transportado ao Hospital de Castelo Branco. Na unidade de Saúde não resistiu aos ferimentos graves e morreu. Os dois corpos foram depois removidos para o gabinete médico-legal da mesma unidade de saúde.Um descuido ao volante ou até indisposição súbita poderão estar na origem do despiste. "Porém, só o resultado da autópsia e a investigação da GNR, que já decorre, é que vão apurar o que de facto aconteceu", acrescentou fonte da GNR de Castelo Branco.Ao que oapurou, as duas vítimas eram ex-sogros do artista de música popular e acordeonista Miguel Agostinho. Ainda não há data para a realização dos funerais.