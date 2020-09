Mergulhador morre após sair da água em Lagoa

Um mergulhador de 57 anos morreu esta quinta-feira de manhã na praia do Pintadinho, no concelho de Lagoa, vítima de paragem cardiorrespiratória. Esta foi a segunda morte nas praias algarvias em dois dias: quarta-feira de manhã um emigrante de 72 anos morreu na praia da Rocha quando estava a tomar banho.Segundo oapurou junto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão, o praticante de caça submarina morreu depois de ter saído do mar com dificuldades respiratórias. De acordo com aquele responsável, a vítima foi de imediato assistida pelos nadadores-salvadores da praia, que o ajudaram a sair da água e também a tirar o fato de mergulho para que se sentisse melhor. O mergulhador estava consciente e a falar, mas progressivamente começou a perder as forças e entrou em paragem cardiorrespiratória, revelou Gonzalez dos Paços.O corpo da vítima foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão.