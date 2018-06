Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre atropelado por carro em Matosinhos

Incidente aconteceu quando homem de 24 anos estava a atravessar a rua.

08:12

Um homem de 24 anos, morreu esta madrugada de segunda-feira, em Perafita, no concelho de Matosinhos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, o jovem estaria a atravessar a rua quanto foi surpreendido por um veículo ligeiro.



A vítima foi projetada cerca de 60 metros, embatendo de seguida num sinal de trânsito vertical. Com uma paragem cardiorespiratória, apesar das medidas de reanimação, o homem acabou por morrer no local.



O alerta foi dado por volta das 00h25 e no local estiveram a equipa de Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, a GNR e o INEM.