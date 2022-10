Um jovem, na casa dos 20 anos, morreu e duas outras pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um carro e um autocarro na rua D. Pedro IV, em Valongo, no Porto.As duas pessoas que ficaram feridas seguiam no autocarro e são mãe e filho, na casa dos 20 e de 1 ano, respetivamente.Segundo Cláudio Azevedo, adjunto do comandos dos Bombeiros de Valongo, as duas vítimas foram levadas para o hospital, por precaução.No local estão 26 operacionais, entre Bombeiros de Valongo e PSP, apoiados por 11 viaturas.