Jovem na cadeia por sequestrar

Vítima foi assaltada quando procurou os serviços de prostituta.

Por Francisco Manuel | 24.02.18

Assumiu a autoria do assalto e sequestro do cliente de uma prostituta, em fevereiro de 2017, e ilibou a mulher e um amigo, que estavam acusados de serem cúmplices.



Artur António Ferro, 22 anos, foi esta sexta-feira condenado, em Aveiro, a cinco anos e quatro meses de prisão. Ana Bruna, de 28, e António Gonçalves, de 22, foram absolvidos. A mulher esteve presa preventivamente, mas foi libertada por ordem de uma procuradora depois da primeira sessão de julgamento. Já António foi libertado ontem, após a leitura do acórdão.



O caso aconteceu quando a vítima procurou os serviços de uma prostituta, em Assilhó, Albergaria-a-Velha. De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), quando a vítima e a prostituta - que não ficou provado que fosse Ana Bruna - foram para a mata, surgiu Artur Ferro e um outro homem, que nunca foi identificado.



A própria mulher, indicava o MP, simulou que tinha sido assaltada. A vítima nunca a reconheceu.



Os dois assaltantes levaram o homem até ao multibanco, na Mealhada, levantaram 250 euros em dinheiro e, nessa altura, juntou-se ao grupo um terceiro assaltante, que o MP indicava ser António Gonçalves. Desde a Mealhada até um eucaliptal de Cantanhede, a vítima foi levada na bagageira do próprio carro. Foi depois amarrado a uma árvore e abandonado.



Durante a viagem, a vítima foi amordaçada e vendada com fita cola, e a cabeça coberta com um casaco. Conseguiu libertar-se horas depois e foi pedir ajuda à povoação mais próxima.