Martine Ter Morsche, a jovem neerlandesa de 20 anos morta à pancada pelo namorado, no último sábado, num hostel em Arroios, Lisboa, já tinha feito queixa do companheiro ainda nos Países Baixos.Ao que o CM apurou, Damien Mierop, de 21 anos, o homicida que era natural da cidade de Hengelo, no sudeste dos Países Baixos, já estava a ser investigado pela polícia de Enschede, cidade vizinha e onde Martine residia com os pais, por várias queixas de violência doméstica contra a companheira que veio a assassinar.