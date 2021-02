Jovem que atraiu rapper Mota Jr. para a morte julgada por roubo. Três homens respondem por homicidio

A decisão instrutória do caso da morte do rapper David Mota, conhecido por Mota Jr., determinou que os três rapazes vão a julgamento por homicídio enquanto a rapariga, que atraiu o rapper para o local do crime, vai responder apenas pelo crime de roubo.Recorde-se que Catarina Sanches garante que nada sabia sobre o homicídio do rapper Mota Jr. Aceitou apenas atrair o cantor à porta do prédio onde ele morava, em São Marcos, Sintra, mas desconhecia o que se passaria a seguir. Mais: a jovem assegura que foi ameaçada a deixar o local e que se manteve depois em silêncio por medo.Terá sido João Luizo quem organizou o assalto e que para tal chamou dois amigos: Edi Barreiros e Fábio Martins, conhecido por ‘Juvita’. A intenção inicial era assaltar o rapper, mas tudo se descontrolou.David Mota morreu na noite do rapto e o corpo foi escondido numa mata na zona de Sesimbra.