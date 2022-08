Um turista francês com 20 anos foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira durante um assalto na Baixa do Porto. O crime foi cometido por três homens que já foram detidos pelas autoridades.Os suspeitos roubaram o telemóvel ao jovem mas este já foi recuperado.A vítima ficou com ferimentos na zona das costas e do abdómen, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Santo António.Em atualização