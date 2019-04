Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens caem no metro durante 'train surfing' em Gondomar

Vítimas iam sentadas na parte exterior da composição, quando o pára choques cedeu.

11:39

Quatro jovens, com 15 e 16 anos, ficaram feridos, na tarde desta sexta-feira, após terem caído à linha do metro no túnel da Levada, em Rio Tinto, Gondomar.



As vítimas estavam a praticar ‘train surfing’, ou seja, iam pendurados na parte exterior traseira do metro quando caíram. Foram todos transportados para o Hospital de São João, no Porto, um deles com ferimentos graves.



"Eu estava no metro, em sentido contrário daquele onde vinham os miúdos. Já no túnel, fomos surpreendidos por um dos rapazes a pedir socorro. O motorista conseguiu parar a composição e fomos ver o que se passava. Estavam os quatro na linha, a sangrar. Um deles estava inconsciente e tinha um golpe muito grande na cabeça", disse ao CM uma testemunha.



Ao que tudo indica, as vítimas vinham sentadas no pára choques do metro, quando este cedeu, com os menores a acabarem por cair na linha. Por sorte, não foram atropelados pela composição que viajava em sentido contrário.



"Eu disse-lhes que não terem dinheiro não é justificação para fazerem aquilo, mas um deles mostrou-me o passe. Fazem isto só pela adrenalina", acrescentou.



O ‘train surfing’ é uma pratica cada vez mais comum - e já foi fatal para uma jovem de 13 anos, em Matosinhos, em 2018.



"Eles faziam isto com muita frequência. Tinham noção do perigo, mas, mesmo assim, faziam-no", contou Alexia Mota, amiga de duas das vítimas.



Os jovens estão livres de perigo.