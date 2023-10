Jovens dão boleia a cadastrado no Porto e são ameaçados com arma para entregaram pertences

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária(PJ) por ser suspeito da coautoria de dois crimes de roubo, um deles na forma agravada, cometidos em Paredes. Os factos remontam a 3 de agosto deste ano.Segundo avança a PJ em comunicado, o indivíduo, acompanhado por outro homem, conheceu dois jovens nas Galerias de Paris, zona de bares e discotecas no Porto, e pediu-lhes boleia. As vítimas imobilizaram o carro numa zona arborizada, numa estrada de terra batida, conforme as indicações que tinham sido dadas. Depois, foram forçadas mediante ameaça com arma de fogo a entregarem os bens e dinheiro que possuíam.Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram.

O detido tem antecedentes criminais por roubo, furto, tráfico de estupefacientes e ofensa à integridade física. Vai ser presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.