Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens que abusaram sexualmente de rapariga de 13 anos em prisão preventiva

Factos ocorreram entre maio e junho, na residência de um dos detidos.

13:08

Dois jovens, de 19 e 20 anos, detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, ficaram em prisão preventiva após interrogatório judicial.



Segundo adianta a PJ em comunicado, os factos ocorreram entre maio e junho, na residência de um dos detidos, o qual, conhecendo a vítima, ali a atraiu, tendo consumado os abusos sexuais na companhia do segundo autor



A vítima, uma rapariga de 13 anos, foi coagida a deslocar-se ao mesmo local, nos dias seguintes, com a ameaça que a sua falta de comparência levaria a que as práticas sexuais mantidas seriam divulgadas aos seus familiares e amigos, uma vez que tinham sido alvo de filmagem pelos autores.



Sob esta ameaça, os detidos continuaram a violentar sexualmente a vítima, até que os seus familiares tiveram conhecimento da situação e a denunciaram às autoridades.