Jovens sequestram funcionária e fogem de lar em Braga

Três menores, que têm entre 14 e 15 anos, sequestraram a funcionária de uma instituição em Braga e roubaram o carro da vítima, de 34 anos. Tudo aconteceu na noite de segunda-feira, sendo que os jovens teriam como intuito regressar às suas casas. Foi ainda avançada a hipótese de os menores terem tentado fugir ao isolamento imposto pela atual pandemia de Covid-19, mas a GNR diz não ter informação nesse sentido.

Os menores acabaram por sofrer dois acidentes. O rapaz, de 15 anos, foi detido por militares da GNR ainda na cidade de Braga. O jovem, natural de Fafe, confessou às autoridades que as duas amigas tinham entretanto fugido em direção à central de camionagem com o objetivo de apanharem um autocarro para Lisboa. Acabaram por ser detidas já no Porto. Os três jovens foram já presentes a juiz no Tribunal de Família e Menores de Braga. As duas raparigas foram entretanto encaminhadas para o centro educativo de Vila do Conde e o rapaz para um lar juvenil do Porto.

O caso ocorreu na Fundação do Bomfim. O trio apontou uma arma à funcionária e atou-lhe os pés e as mãos. Conseguiram depois roubar a chave do carro da vítima, no qual fugiram da instituição. A fuga não correu bem e o jovem sofreu dois acidentes em Real. Após o primeiro despiste, as menores abandonaram logo a viatura, tendo apenas seguido viagem o rapaz. O trio estava na posse de 168 euros, um canivete, duas carteiras, um tablet e também dois porta-chaves.