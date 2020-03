Três adolescentes institucionalizados detidos por sequestro e roubo em Braga

A GNR deteve três adolescentes que sequestraram a funcionária de uma instituição de Braga onde estavam acolhidos, roubaram um carro e puseram-se em fuga, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a GNR refere que a funcionária da instituição, de 34 anos, foi ameaçada com uma arma branca, imobilizada através de força física e atada, nos pés e nas mãos.

Os três adolescentes, com idades entre os 14 e os 15 anos, puseram-se em fuga numa viatura que roubaram no local, tendo, entretanto, a GNR recebido uma denúncia por condução perigosa na localidade de Real, em Braga.

Os militares abordaram o condutor, de 15 anos, "que prontamente admitiu que aquele veículo havia sido furtado da instituição de acolhimento que frequentava".

"Na sequência das diligências policiais, foi possível apurar que este jovem e outras duas raparigas fugiram da instituição onde residiam, com o intuito de regressar aos seus domicílios", acrescenta o comunicado.

Entretanto, as duas adolescentes tinham abandonado a viatura e apanhado um autocarro com destino a Lisboa, mas foram intercetadas no Porto pela PSP, a quem foi solicitada colaboração.

Na sequência da operação, foram recuperados um veículo, um 'tablet', duas carteiras, um canivete e 168 euros.