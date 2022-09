Seguem várias pistas, mas ainda não localizaram Nico. A Polícia Judiciária continua no terreno e está a colaborar com as autoridades espanholas. O menino de 5 anos raptado pelo pai, no sábado de manhã, da casa da avó materna no concelho de Palmela, continua desaparecido e para já ninguém sabe onde se encontra.









Ver comentários