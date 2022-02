É uma fortuna sem rasto. Em dois negócios feitos pelo Sp. Braga são quase 15 milhões de euros que nunca entraram nos cofres do clube presidido por António Salvador. Nas vendas de Danilo Barbosa e Aderllan Santos - o primeiro aos franceses do Nice, o segundo aos espanhóis do Valência - a investigação da Polícia Judiciária suspeita de um desvio milionário.