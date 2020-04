Juiz Carlos Alexandre obriga advogados a estarem presentes na instrução do processo Hells Angels

O juiz de instrução criminal Carlos Alexandre indeferiu os requerimentos feitos por advogados de arguição de nulidade da sua decisão em marcar o início do debate instrutório do processo ‘Hells Angels’ para amanhã, em duas salas do tribunal de Monsanto, em Lisboa.

No despacho de 24 páginas, com data de ontem e a que o CM teve acesso, o ‘Super Juiz’, como é conhecido, acusou mesmo os advogados de "atos manifestamente ilegais e dilatórios, e que põem em causa a soberania do tribunal e a aplicação da lei".

Mostrando discordância na realização das sessões do debate instrutório nas duas salas do tribunal de Monsanto escolhidas por Carlos Alexandre, alguns advogados dos 89 arguidos do processo (que respondem por crimes como associação criminosa, homicídio, ou tráfico de droga) alegaram que os mesmos espaços impedem o decorrer das diligências com o "distanciamento social " mínimo para atenuar possíveis contágios de Covid-19.

Carlos Alexandre responde com a frase, escrita em letra grande, "O Estado de Emergência não pára nem suspende a democracia", chegando a recorrer a dados sobre as dimensões das duas salas de julgamento por si escolhidas. "Ambas têm uma área estimada em 350 metros quadrados, que permite perfeitamente a realização de diligências com lugar para mais de 100 advogados e outros tantos arguidos", explicou.

Recorde-se que além dos 89 arguidos, este processo conta com 32 advogados. Para Carlos Alexandre, estão reunidas as condições para a realização das diligências marcadas no âmbito do debate instrutório, com datas marcadas ainda para abril, e para os primeiros dias de maio. Assim, indefere todos os pedidos de reagendamento feitos por alguns advogados.