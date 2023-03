Juiz diz que Armando Vara tem de cumprir mais dois anos e um mês de prisão

O juiz condenou, esta quinta-feira, Armando Vara a cinco anos e um mês de prisão efetiva, em cúmulo jurídico, das penas do caso Face Oculta e Operação Marquês.O antigo ministro já cumpriu três anos pelo caso Face Oculta por três crimes de tráfico de influências, pelo que ainda lhe resta cumprir mais de dois anos e um mês de prisão.Ainda assim, a defesa vai poder recorrer da decisão.À saída do tribunal, o advogado Tiago Rodrigues Bastos disse aos jornalistas que entende que o perdão que Armando Vara beneficiou quando saiu da cadeia após cumprir três anos, se irá manter, pelo que o antigo ministro, no limite, só terá de cumprir um mês de cadeia.O antigo ministro foi libertado em julho de 2021, devido à aplicação de medidas excecionais ligadas à Covid-19. Em julho de 2021, o político cumpriu foi novamente condenado por branqueamento de capitais no processo Operação Marquês.Em atualização