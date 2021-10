Juiz negacionista sabe hoje se é expulso da magistratura

O Conselho Superior de Magistratura decide, esta quinta-feira, o futuro do juiz negacionista Rui Fonseca e Castro que ao longo da pandemia divulgou vários vídeos contra e existência do vírus e das medidas aplicadas pelo Governo.O juiz pode ser condenado à pena máxima que determina a expulsão da Magistratura, sem direito a reforma.Rui Fonseca e Castro convocou uma manifestação para esta quinta-feira, de forma a contestar "a falta de independência da justiça", disse o juiz num direto, na página do Facebook Habeas Corpus.