Juiz Neto de Moura transferido por "manifesta conveniência de serviço"

Magistrado foi afastado de processos relacionados com a violência doméstica.

Por Lusa | 17:45

O presidente do Tribunal da Relação do Porto (TRP) justificou com a "manifesta conveniência de serviço" a transferência do juiz desembargador Neto de Moura da secção criminal para a cível, onde não são julgados casos de violência doméstica.

No despacho, a que a agência Lusa teve acesso, o presidente do TRP, Nuno Ataíde das Neves, refere que a mudança de Joaquim Neto de Moura da 1.ª secção criminal para a 3.ª secção cível daquele tribunal superior foi uma medida que "obteve a concordância" do juiz desembargador.

Na decisão com data desta quarta-feira, comunicada aos restantes desembargadores do TRP e ao Conselho Superior da Magistratura, Nuno Ataíde das Neves salienta que, tal como prevê a Lei da Organização do Sistema Judiciário, cabe ao presidente do Tribunal da Relação distribuir os juízes pela secção tendo em conta o seu grau de especialização, a conveniência do serviço e a preferência manifestada.



Decisão sobre Neto de Moura mostra que sistema "está atento"

O presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, considerou esta quarta-feira que a retirada de processos de violência doméstica ao juiz Neto de Moura mostra que o sistema judicial "está atento" e disponível para mudar.

"O que eu espero é que haja um apaziguamento do ambiente e que as pessoas percebam que o sistema judicial está atento a fazer as mudanças quando acha adequado", afirmou Nuno Ataíde das Neves à agência Lusa, justificando a sua decisão de transferir o juiz Neto de Moura para a secção cível.

O presidente da Relação do Porto confirmou que a transferência de Neto de Moura teve o acordo do magistrado, sublinhando que a medida surge na sequência do "avolumar de ataques ao senhor desembargador, pondo em causa não só a pessoa dele como também a imagem dos tribunais, da Relação do Porto e da Justiça em geral".