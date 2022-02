Há um novo recuo no processo que investiga a morte de Sara Carreira. A juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Santarém anulou a acusação e mandou o procurador do Ministério Público refazer o documento. Para a magistrada há uma “nulidade que abrange a acusação”, no que diz respeito aos crimes de que estão acusados os condutores envolvidos no acidente trágico que tirou a vida à filha de Tony Carreira, em dezembro de 2020.