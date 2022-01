Três juízes do Tribunal de Instrução Criminal do Porto recusaram participar numa operação liderada pelo juiz Carlos Alexandre, em que se investigavam os negócios de futebol, alegando que eram visitas de casa dos dirigentes azuis-e-brancos e sentiam-se constrangidos de participar na diligência. Aconteceu em março de 2020 e o incidente foi participado pelo juiz do ‘Ticão’ ao Conselho Superior da Magistratura.