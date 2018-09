Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgado clã que escravizou casal durante mais de vinte anos

Arguidos começaram esta terça-feira a ser julgados em Bragança.

08:34

O clã de Alfândega da Fé acusado de escravizar um casal, durante mais de 20 anos, em explorações agrícolas de Portugal e Espanha, começou esta terça-feira a ser julgado em Bragança.



Os três arguidos, um homem e duas mulheres, ficaram em silêncio e, logo no início da primeira sessão, os juízes aceitaram o requerimento dos advogados de defesa, determinando que o julgamento se realize à porta fechada.



Os arguidos, com idades entre os 59 e os 64 anos, são acusados de terem obrigado um casal a trabalhar no campo de sol a sol.