Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento de três 'No Name' foi adiado

Membros foram presos no sábado por injúrias e agressões à PSP.

Por M.C. e D.L. | 08:43

A ausência do juiz levou esta segunda-feira ao adiamento, para dia 20, do julgamento sumário dos 3 membros da claque do Benfica No Name Boys, que foram presos no sábado por injúrias e agressões à PSP.



Os dois homens e uma mulher – que acusam os agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da Polícia de agressões à bastonada – foram notificados para se apresentarem ontem no Campus de Justiça, mas a diligência foi adiada.



Recorde-se que a intervenção policial após o jogo entre o Benfica e o Portimonense, de sábado à noite, foi gravada.



A PSP diz que foi chamada devido a barulho excessivo e foi recebida com agressões.



Um polícia ficou ferido.