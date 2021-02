"Não usámos violência gratuita. Cumprimos a lei": Inspetor do SEF sobre morte de Ihor no Aeroporto de Lisboa

Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados do homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020 no aeroporto de Lisboa, começam esta terça-feira a ser julgados no campus de justiça, em Lisboa.

Segundo a acusação, os inspetores Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva tiveram um comportamento desumano para com Homeniuk, provocando-lhe graves lesões corporais e psicológicas até à morte.

Ao minuto Atualizado a 2 de fev de 2021 | 16:09

13:14 | 02/02 Tânia Laranjo A procuradora faz perguntas a Duarte.



"Tinha alguma arma?"

"Não."



Procuradora: "Quando viu as marcas nao perguntou ao vigilante o que aconteceu?"

"Não, pensei que tivesses sido para o manietar com as fitas adesivas. Só de manhã é que soube da morte. No dia seguinte. Além dos vigilantes não me recordo de ver lá mais ninguém".

13:12 | 02/02 Tânia Laranjo O juiz dirige algumas questões ao inspetor do SEF.



"Ouviu alguém dizer hoje já não é preciso ir ao ginásio?", questionou o juiz.



"Nunca ouvi ninguém dizer isso", respondeu Duarte.



Juiz:Como tirou as fitas das pernas?

"Estavam por cima da roupa, fui tentado tirar. As algemas médicas ficaram também por cima da roupa."



Juiz:Quando disse que tinha as mãos a prender os joelhos, como conseguiu pôr as algemas médicas?

"Com uma mão segurava os joelhos e com a outra algemava."



Juiz:E conseguiu?

Sim. Ele já não tinha tantos movimentos.

13:09 | 02/02 Tânia Laranjo "Como é que estava a vítima quando saíram?", questionou o juiz.



"- Senhor juiz, ele nunca esteve calmo. Estava sentado, mas gritava. Falava na língua dele, não percebíamos. O tom de voz era de quem está alterado. Eu não sei o que dizia, estava alterado", reafirmou o inspetor Duarte.

13:08 | 02/02 Tânia Laranjo Duarte continua a revelar a sua versão dos factos.



"Colocámos depois o passageiro num sofá. Não havia mais mobília, era o único objeto na sala. Nisto o Luís Silva saiu para reportar ao diretor que está no andar em baixo o estado em que estava o passageiro. Quando retornou à sala, disse que tinha informado o diretor e que ele disse que era para ficar algemado e que devia usar as dele, do Luís Silva. Já não estávamos a fazer nada, deixamos numa posição segura e confortável e abandonámos a sala. Recordo-me que o Luís Silva foi ainda falar com o vigilante e deixou as chaves das algemas. O senhor vigilante aceitou e não questionou. Eu disse que era só para ficar algemado o tempo estritamente necessário.", continuou.



"Fui embora e dei por concluída a minha participação. Antes da uma da tarde, a minha hora de saída, lembro-me que alguém me disse que o passageiro estava bem, mais calmo, já comeu e estava tudo bem. Nunca me passou pela cabeça que a nossa participação sendo proporcional no uso da força tivesse qualquer consequência. Presumi aliás que tivesse sido desalgemado"



12:49 | 02/02 Tânia Laranjo Duarte a prestar declarações.



"Chamaram-me porque havia um passageiro que estava a ser agressivo. Disse-me para ir com o Bruno à unidade de apoio que estaria lá um terceiro inspetor. Falámos sucintamente sobre ao que íamos e dirigimo-nos para o centro de detenção. O Luís Silva disse-nos que estava a ocorrer uma situação anómala. Chegámos ao sítio e eu fui abordado por um vigilante que me falou de um passageiro violento, agressivo, com tentativas de fuga, referiu em tom jocoso que tinha tentado morder e que outro vigilante foi agredido com um sofá. Contou mais ou menos uma história de terror."



"O Luís Silva foi o primeiro a entrar, depois entrámos nós. A sala estava vazia, não tinha mobiliário nenhum. Achei estranho. Inicialmente nem vi o passageiro. Depois vi-o numa zona intermédia, perto de uma casa de banho."



"Ele estava agitado, sentado no chão, com algum tipo de descontrolo e alternava entre o sentar e o deitar. Apercebi-me de outra situação anómala, adesivos nos pulsos e nas pernas. A fita que estava nas pernas já não era eficaz porque estava laça. Permitia movimentar membros. Como me chamou a atenção tentei imobilizá-lo, para ficar sentado no chão."



"Antes de entrar perguntei que língua falava, o vigilante disse que ele percebia inglês. Tentei falar em inglês e depois usar linguagem gestual. Tentei fazê-lo ver que tinha de se acalmar. Sem êxito. Notei que ele apresentava algumas marcas no rosto. Eram dois hematomas, na testa e no queixo... e tinha marcas visíveis nos braços. Uma espécie de escoriações."



"Em virtude de os braços estarem com marcas, o colega Luís Silva tentou usar as algemas médicas. Não se conseguiu, porque o passageiro estava descontrolado, errático, é só por isso voltamos a usar as algemas metálicas. Não me recordo quando tempo estivemos, mas lembro-me de ter entrado o supervisor na sala. Eu estava a segurar nos pés. Tirei as fitas adesivas. Não consegui tirar a totalidade, porque quando o passageiro sentiu maior mobilidade tentou pontapear-me. Para o imobilizar, prendi os joelhos com as mãos", explicou. Começa agora o inspetora prestar declarações.

12:08 | 02/02 Tânia Laranjo O juiz pergunta: E se o homem não se acalmasse? Ficava ali eternamente? Vocês foram embora?



Bruno diz que é impensável ficar muito tempo. Foi uma ordem: "Deixem as algemas e deixem a chave. Cumprimos ordens", disse.



"Não tínhamos necessidade de bater no homem. Ele estava numa posição de fragilidade. Não usámos violência gratuita. Cumprimos a lei. Não tinha visto lesões graves. Quando chegamos. Reparei que o olhar tremia bastante. Mas não parecia ferido. Saí à uma da tarde, apanhei o comboio às duas e fui para casa. Não soube de mais nada".



"O inspetor coordenador foi várias vezes à sala. Não perguntei se já tinha estado tradutor porque presumi que sim. Tentei falar com ele por gestos. Não o percebia, mas ele parecia que queria comunicar. Ele ia contra a parede, esbracejava. Tinha uma t-shirt. Não percebi que as calças estivessem molhadas, mas percebi que estavam sujas. Estavam abaixo da cintura."



A procuradora insiste se não é normal deixar as pessoas ir a casa de banho.



"Independentemente dos passageiros serem ou não perigosos tirava-se o telemóvel e o dinheiro a quem aguardava por estar em situação ilegal. O pessoal é muito pouco. Não deviam aguardar muito tempo, mas havia casos que esperavam muito tempo"

11:43 | 02/02 Tânia Laranjo É o momento do inspetor Bruno Sousa falar.



"Chamaram-me porque precisavam de mim. Que o Luís Silva estava a minha espera para ir ao centro de detenção. E que iria connosco outro colega. O Duarte.", relatou.



"Pusemos o colchão a meia da sala e até comentamos que tínhamos de tirar as fitas adesivas que estavam muito apertadas. Depois colocamos as algemas. O Luís deu-me as algemas. Fui eu que coloquei. Eu e o Luís começamos a tirar a fita dos pulsos. Tivemos alguns minutos. Não tínhamos uma tesoura. Ele estava amarrado. O Duarte estava a agarrar-lhe as pernas".



"Considerámos que as algemas médicas eram menos agressivas e o Luís foi buscá-las. A ideia era colocar as ligaduras elásticas. Quem começou a pôr as algemas médicas foi o Luís Silva. Eu retirei a algema metálica e o senhor começou a reagir muito mais. Ele conseguiu rebentar com isso. Decidimos que a ligadura era inútil e voltamos a por algemas. O Duarte Lage continuava na zona das pernas. Tirou a fita adesiva que estava desde os tornozelos até à canela e o Duarte pôs antes a ligadura. Aí, quando já estava em posição de segurança, a ideia era uma vigilância constante. Não sabia quanto tempo ia ficar assim. A ideia era o mínimo possível. A partir do momento que seria normalizado, tirávamos as algemas. Só a deixamos por uma questão de segurança".

11:35 | 02/02 Tânia Laranjo A advogada de defesa quer saber quando comprou o bastão extensível e quando. Se era de venda livre.



"O bastão era meu. O SEF não tinha suficientes. Comprei no casão militar e identifiquei me como polícia. Foi em 2004. Era prática comum. Os bastões eram visíveis. Nunca ninguém nos disse que era proibido. Agora já é dada formação, nos últimos quatro cinco anos. Mas a mim nunca me deram. Nem me alertaram que não podia usar", disse o inspetor. "Eu levei o bastão porque não sabia que o passageiro estava manifestado já. Mas não o usei".

11:28 | 02/02 Tânia Laranjo "Quando chegámos estavam os seguranças todos, não sabia que tinha estado no hospital. Só me disseram que era agressivo. Presumi que era a primeira intervenção. Eu informei o inspetor chefe João Diogo que o passageiro já estava enrolado em fita cola. Da nossa parte não tinha sido preciso muito. Um agarrou um braço, outro o outro braço e o terceiro as pernas. Foi assim que o imobilizamos.



Porque é que foi chamar os seguranças para mostrar como estava? Pergunta o juiz. "Apenas para que os seguranças soubessem que quando estivesse calmo deviam tirar as algemas. Como estava deitado e algemado ele não podia se levantar", respondeu Luís Silva.

11:01 | 02/02 Tânia Laranjo Inspetor Luís Silva: "O nosso chefe do turno entrou dentro da sala e viu a nossa abordagem. Depois saí e contei ao superior o que tinha acontecido. Que quando entramos ele estava todo enrolado com fita cola. Deixei as chaves das algemas com o segurança que estava na portaria. Dei indicação para quando se acalmasse tirassem as algemas. Voltei às minhas funções e disse para me ligarem se houvesse problemas".



"Deixei as chaves das algemas com o segurança que estava na portaria. Dei indicação para quando se acalmasse tirassem as algemas. Voltei às minhas funções e disse para me ligarem se houvesse problemas. Mais tarde, o segurança disse-me que o passageiro estava mais calmo e já tinha tomado o pequeno almoço. Fui para casa é só depois soube que morreu".



"Temos passageiros que comem lâmpadas para não ser expulsos do país. Temos de evitar isso".

10:59 | 02/02 Tânia Laranjo "Retirámos as armas e preparamos para uma intervenção dentro da sala. Quando abrimos a porta estava deitado no chão, tinha as mãos presas atrás das costas e estava a tentar rebentar a fita contra a parede. Eu tinha um bastão extensível e guardei-o. O Bruno algemou o passageiro", continuou Luís Silva.



"Meteu as algemas e depois tiramos a fita cola. Nós levamos antes umas fitas médicas. Como tínhamos a indicação que se estava a mutilar prendemos o passageiro. Começou a gritar, tentou dar-nos pontapés, eu prendi-lhe os braços com umas fitas de tecido. Ele continuava a dar pontapés. Depois das fitas médicas retirei uma algema e ele conseguiu rebentar as algemas médicas. Foi aí que o segurámos para o algemar novamente. Eu saí e fui buscar mais fitas. Amarrei as pernas. Ele estava sempre a gritar e a tentar dar-nos pontapés. Deixei-o depois em posição lateral de segurança. E deixei-o algemado mas foi para segurança dele".

10:56 | 02/02 Tânia Laranjo Começou a ser ouvido o inspetor do SEF Luís Silva.



"Eu trabalho na segunda linha da unidade de apoio. Entrei as seis da manhã, às oito ouvi uma comunicação para a necessidade de algemar um cidadão que estava a ter um comportamento violento e autodestrutivo.

Vieram mais dois colegas e encontraram se comigo. Fomos ao centro de instalação onde estava o cidadão ucraniano. Os seguranças abriram nos a porta. Alertaram que o cidadão era violento, já tinha tentado fugir durante a noite, gostava de morder e tinha sido necessário estar em cima dele toda a noite".

10:34 | 02/02 Tânia Laranjo "O meu cliente rejeita ter cometido o homicídio", disse Ricardo Sá Fernandes, que defende Bruno Sousa.



O advogado dá conta de que irá contestar a autópsia, sendo certo que o corpo foi cremado e não pode ser reavaliado.



Refere que ainda que admita a asfixia mecânica há questões fundamentais: as lesões foram intencionais? Ou resultaram de factos acidentais?

10:14 | 02/02 Tânia Laranjo O julgamento dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) começou esta terça-feira, após um primeiro adiamento devido à pandemia.



Não foi aceite mais nenhum adiamento, por se tratar de um processo urgente, com prazos limitados para a manutenção das medidas de coação. Os três elementos do SEF estão em prisão domiciliária e chegaram ao tribunal acompanhados dos seus advogados. À entrada não quiseram prestar declarações.



Ao tribunal, já deram conta de que querem falar, o que fará com a que a manhã deva ser dedicada a ouvir as suas explicações para a morte do cidadão ucraniano.



Ihor , de 40 anos, foi espancado até à morte no interior das instalações do SEF e todos os arguidos respondem por co-autoria de homicídio qualificado, punido com a pena máxima.