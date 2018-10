Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento em Coimbra a caso de casamento forçado adiado por greve dos guardas

Processo envolvia oito arguidos, incluindo o pai da vítima.

Por Lusa | 13:05

O julgamento em Coimbra de oito arguidos acusados de casamento forçado de uma jovem de 19 anos foi esta quinta-feira adiado devido à greve dos guardas prisionais, determinou o juiz que preside ao coletivo.



O processo envolvia oito arguidos, incluindo o pai da vítima, que eram acusados dos crimes de violação, rapto e casamento forçado de uma jovem de 19 anos, no natal de 2017, com um homem de 29 anos.



O julgamento era para arrancar esta quinta-feira, mas dois dos arguidos - o pai da jovem e o homem que se casou com esta - estão presos (em Vale do Sousa e Coimbra) e "não foram conduzidos para o tribunal para estarem presentes devido à greve dos guardas prisionais", constatou o juiz que preside ao coletivo.



Face à ausência destes dois arguidos, o Tribunal de Coimbra determinou o adiamento do arranque do julgamento para 30 de novembro, às 09h15.



Na primeira sessão, não estiveram presentes outros dois arguidos, que foram notificados, mas não apresentaram justificação para a ausência.



A jovem, que estava institucionalizada em Braga, foi obrigada a casar e a manter relações com um homem de 29 anos, que estava a cumprir pena na Prisão de Coimbra e que aproveitou a sua saída precária no natal de 2017 para consumar o casamento, com o envolvimento de vários familiares, refere a acusação do Ministério Público.



Desde que foi institucionalizada, a rapariga tinha manifestado vontade de se afastar da sua comunidade e mantinha uma relação de namoro com um rapaz, contra a vontade do seu pai.



Querendo que a filha se casasse com um indivíduo da comunidade, o pai, juntamente com outros sete arguidos, delineou um plano para retirar a jovem da instituição e obrigá-la a casar com um homem de 29 anos, que estava preso em Coimbra, conhecido por 'Pepino'.



Nesse sentido, aproveitando a sua saída precária da prisão, bem como do homem que queria que casasse com a sua filha, o pai ordenou à vítima, em 24 de dezembro, para que fosse passar o natal com a família, em Vila Verde, ficando de regressar à instituição no dia seguinte.



Contra a vontade da vítima, o pai e o noivo, em conjugação de esforços com os restantes arguidos, levaram-na para Aveiro e, posteriormente, para Coimbra, onde residiam os pais do homem com quem iria casar.



Chegados a Coimbra, o progenitor da vítima e outro arguido ameaçaram que a matariam se tentasse deixar o seu noivo.



Posteriormente, a jovem foi obrigada a ter relações sexuais com o arguido, entre o dia 26 de dezembro de 2017 e 06 de janeiro de 2018, altura em que 'Pepino' foi detido pela polícia para continuar a cumprir a sua pena de prisão.



Apesar disso, os pais do arguido continuaram a controlar a jovem e a garantir que ela agia como esposa do seu filho, tendo forçado a rapariga a elaborar um requerimento para a Prisão de Coimbra para poder visitar o seu suposto marido.