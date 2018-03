"Devia levar 25 anos por cada pessoa que matou", diz mãe de Liliane

Pedro Dias conhece sentença esta quinta-feira.

Pedro Dias, que está acusado de vários crimes cometidos em Aguiar da Beira em 11 de outubro de 2016, conhece esta quinta-feira a decisão do Tribunal da Guarda, onde se encontra a ser julgado desde novembro de 2017.



Em causa estão três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.



O Ministério Público pediu a pena máxima de 25 anos de prisão para Pedro Dias, por considerar incoerente e inconsistente a versão que este apresentou em tribunal.



Pais de Liliane pedem pena máxima para Pedro Dias

Questionados pelo Correio da Manhã, os pais de Liliane pedem 25 anos de prisão para o alegado homicida da filha e do genro. "Não espero menos que a pena máxima. Mesmo assim é pouco. No mínimo 50, que era para nunca mais cá voltar. Mas pronto, se a lei é esta", afirma António Jesus, pai de Liliane.

Maria de Fátima afirma que seja qual for a pena nada trará de volta o que lhe faz mais falta, referindo-se à filha. "Esperava pelo menos a pena máxima, que a justiça seja feita, como ele merece. A nossa vida não é a mesma, nada. Lembro-me dela todos os momentos. Não há nada que pague. Vejo os meus filhos tristes", refere.

A mãe de uma das vítimas de Pedro Dias, conta que não aceitou o apoio da Segurança Social por ter o apoio de muitas outras pessoas. Quando questionada sobre a última vez que irá estar em tribunal com o homicida de Aguiar da Beira, Maria de Fátima diz: "Acha que é a última vez? Ela vai recorrer. Espero que o juiz confirme que foi ele [Pedro Dias] que matou a minha filha, porque ele está a pôr a culpa no Ferreira e eu quero saber quem matou a minha filha".



"O pobre rapaz que eu até conheço... Não foi ele [Guarda Ferreira]. Foi o Pedro Dias que matou a minha filha. Porque não tem lógica não ter sido ele a matar mas ser ele [Pedro Dias] a cobri-la de pedras e giestas. Não. Foi aquele assassino. É um monstro, não tem outro nome", diz Maria de Fátima emocionada.

O pai de Liliane conta que encontrou o Guarda Ferreira no hospital e que este lhe disse que já não viu Liliane e Luis Pinto. "A história do Pedro Dias foi inventada por ele e pela advogada. A advogada só vai para ali dizer mentiras, aldrabices, os dois em conjunto conseguiram fazer um filme", diz António Jesus que volta a referir que Pedro Dias devia estar presente na sentença.

Pais de Liliane vão ter de pagar custas do tribunal

No dia em que Pedro Dias vai conhecer a sentença, a mãe de Liliane mostra-se revoltada por ter de pagar as custas do tribunal. "Só me admira uma coisa, mataram a minha filha, mataram o meu genro e eu agora tenho de ir pagar as custas de tribunal. Porque não vão à mãe dele [Pedro Dias], ela que pagasse as despesas. Agora matam a minha rica filha e o meu genro e eu ainda vou ter de pagar as custas de tribunal?", diz Maria de Fátima.

"Gostava de estar frente a frente com ele. Perguntava-lhe porque é que matou a minha filha. Não me importava de ir para a cadeia. Mas eu gostava de o matar", revela a mulher.



A advogada de Pedro Dias, Mónica Quintela, disse na última sessão de julgamento que Pedro Dias não roubou o carro do casal morto mas que se "serviu" dele. Maria de Fátima vive revoltada com esta situação. "Já que ela [advogada de Pedro Dias] diz que ele não roubou o carro, que só se serviu, então eu agora pegava no carro da senhora advogada só para servir, atirava-o de uma ribanceira mas não roubava. Era só para servir", afirma.



Os pais de Liliane contam ainda ao CM que não conseguem dormir de noite. Que têm um filho mais novo a estudar e que tentam evitar falar do assunto em frente a ele. "Acabou tudo na minha vida. Tenho dois filhos e dois netinhos. Mas a minha filha faz-me muita falta. Ela ligava-me todos os dias. Apenas tenho o número dela, agora. Já não posso ouvir a voz dela", diz Maria de Fátima.