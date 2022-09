São dezenas os contratos celebrados com vários organismos do Estado que estão sob investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), apurou o CM. Uns envolvem já os dinheiros da bazuca europeia, outros, mais antigos, correspondem ao tradicional favorecimento político. Em causa estão crimes de corrupção (ativa e passiva), participação económica em negócio, falsificação de documento e, no caso em que fundos europeus estão envolvidos, fraude na obtenção de subsídio.









