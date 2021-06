Ladrão apanhado e entregue à polícia por dono de carro que tentava assaltar em Gaia

Um motorista de 51 anos foi detido pela PSP por furto em viatura, quarta-feira ao final da tarde, em Vila Nova de Gaia. O suspeito foi entregue aos agentes pelo proprietário do veículo assaltado.

O caso ocorreu pelas 19h45, na avenida Eng.º Ludgero Marques, que liga a zona do Fojo à rotunda da Via Eng.º Edgar Cardoso. Pouco antes, o suspeito tinha partido o vidro ventilador de uma das portas da viatura, mas não conseguiu furtar vários artigos que estavam dentro do veículo. Foi apanhado pelo proprietário, que o entregou depois aos agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Vila Nova de Gaia.

O dono do carro formalizou a queixa. O suspeito foi notificado para ir a tribunal.