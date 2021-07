Usou uma pistola para roubar o carro a um motorista da Uber por ‘carjacking’ num centro de lavagem automóvel da Circunvalação, Porto, pelas 02h00 de 9 de março. De seguida, já no Vale do Sousa, utilizou o veículo para barrar duas vítimas na estrada - um padeiro em Lousada e um vigilante em Paredes - roubando-lhes o dinheiro que tinham. O suspeito, desempregado de 32 anos, foi detido pela Judiciária do Porto, no sábado. Presente a primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva.









O indivíduo estava já referenciado pelas autoridades por vários crimes contra o património e, também, por tráfico de droga. A investigação da PJ levou os inspetores à detenção, desta vez por pelo menos três crimes de roubo agravado, com recurso a uma arma de fogo.