O homem que foi detido em flagrante delito pela GNR a assaltar a Igreja de Pataias, Alcobaça, está de novo em liberdade, mas obrigado a apresentar-se todas as semanas no posto da GNR mais próximo de casa, na zona de Santarém. O crime está a ser investigado pela PJ de Leiria, que procura relacionar este assalto a outros em igrejas.





CM noticiou, o crime ocorreu na madrugada de sexta-feira e uma semana antes foi assaltada a Igreja de Alpedriz, de onde os assaltantes levaram sete a oito mil euros que estavam num cofre, que arrombaram.



Como onoticiou, o crime ocorreu na madrugada de sexta-feira e uma semana antes foi assaltada a Igreja de Alpedriz, de onde os assaltantes levaram sete a oito mil euros que estavam num cofre, que arrombaram.

Em Pataias, levaram dinheiro do ofertório da missa e do cofre do lampadário, num total de 123 euros, e ainda abriram a porta que dá acesso ao cofre, mas não o conseguiram abrir. Os assaltantes, que seriam três, foram surpreendidos em flagrante por uma patrulha da GNR, que deteve um deles, de 53 anos, e o entregou à PJ. Os outros dois fugiram.





Há semelhanças no modo de atuação em ambos os crimes, podendo ser o mesmo grupo, que revelou “organização e profissionalismo”.