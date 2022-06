Um homem, de 38 anos, foi detido pela PSP por vários roubos no Parque das Nações, em Lisboa.No último, dia 13, abordou a vítima no WC da Gare do Oriente, ameaçou com uma suposta arma, ordenou que lhe entregasse a carteira e o acompanhasse a uma fábrica abandonada.Roubou o telemóvel de 1100 euros, uma nota de 10, ferindo a vítima nas costas e num braço. O ladrão, cadastrado, ficou em prisão preventiva.