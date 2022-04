Ladrões mostram fotografia para roubar jovem em Lisboa

Um rapaz, de 16 anos, foi ameaçado com uma arma de fogo e forçado a entregar um telemóvel, avaliado em 500 euros, a dois ladrões. O roubo aconteceu pelas 13h00 de segunda-feira, no Parque das Nações, Lisboa. O menor, acompanhado pela mãe, fez queixa na PSP e o caso foi comunicado à PJ por envolver uma arma de fogo.Ao que oapurou junto de fonte policial, os dois homens aproximaram-se da vítima com o pretexto de lhe mostrarem uma fotografia de uma pessoa, perguntando-lhe se a conhecia. Um deles sacou depois da arma e o outro tirou-lhe o telemóvel e o passe.