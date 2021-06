Um funcionário de uma empresa do Lumiar foi, terça-feira à tarde, surpreendido na loja por dois assaltantes, ameaçado com uma arma de fogo, amarrado e obrigado a dizer onde guardava o dinheiro. Os ladrões fugiram com 5 mil euros.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, a vítima, de 50 anos, afirmou que não conhecia os assaltantes, que perguntaram pelo cofre. Foi amarrada com abraçadeiras de plástico. A PSP foi ao local e a PJ investiga.

