Um homem de 29 anos foi, quinta-feira ao final da tarde, assaltado por quatro atacantes armados que o obrigaram a entrar em casa e roubaram dinheiro, telemóvel e um computador portátil, no Lumiar.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, a vítima alegou conhecer os assaltantes, que o aguardavam no interior do prédio onde reside. Seguiram-no até à porta de casa e, com ameaça de armas de fogo, obrigaram-no a entrar. Fez queixa na PSP. A PJ investiga.

