Ladrão é apanhado em flagrante a roubar casa em Torres Vedras

Homem estava na posse de 18 peças de ouro e prata.

Por M.C. | 08:41

A GNR de Santa Cruz, Torres Vedras, prendeu em flagrante um homem de 30 anos com o produto do assalto a uma residência situada na localidade de Póvoa de Penafirme.



A intervenção dos militares ocorreu após denúncia de testemunhas do crime.



A patrulha surpreendeu o ladrão na posse de 18 peças de ouro e prata, sete relógios de várias marcas e um telemóvel furtados na residência. O suspeito tinha ainda 8 doses de haxixe.



Estava esta terça-feira a ser interrogado em tribunal.