Homem fere cinco pessoas em roubo com arma de jogo

Ladrão ataca supermercado mas é travado por família da dona, em Cascais.

Por Miguel Curado e Sérgio A. Vitorino | 09:48

Armado com uma pistola de ar comprimido (usada nos jogos de guerra airsoft e que dispara pequenas esferas), um ladrão de 26 anos invadiu quinta-feira um supermercado em Atibá, Cascais, mas acabou manietado pela dona, os pais desta, uma filha e duas funcionárias. Cinco pessoas ficaram feridas, algumas por disparos do ladrão, e os pais e a filha da dona foram levados ao hospital.

Segundo explicou ao CM fonte policial, o homem, com antecedentes por violência doméstica, tráfico de droga e furto de veículo, entrou no supermercado pelas 19h45. Tinha um gorro mas a cara descoberta. Foi reconhecido porque trabalhara numa obra perto e foi cliente. Armado com uma pistola de airsoft, ameaçou a proprietária, de 48 anos. Mas esta atacou-o de volta com a esfregona e a vassoura com as quais limpava a loja.

À luta juntaram-se os pais da vítima, de 74 e 68 anos, uma filha, de 17, e duas funcionárias. Foram todos agredidos. Os familiares foram assistidos no Hospital de Cascais. Tinham escoriações de coronhadas e foram atingidos por esferas disparadas pelo ladrão, uma das vítimas na face. Manietaram-no até à chegada da PSP, que o algemou e transportou ao hospital. No local apareceu ainda a GNR, por ser uma área de fronteiras entre as duas forças.

Na caixa registadora estavam 800 € que o ladrão não conseguiu levar. O suspeito ficou esta sexta-feira em prisão preventiva. Em 2014 já havia sido multado em 400 € por andar na rua com uma arma de airsoft, que disse ter comprado no site de leilões OLX.