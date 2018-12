Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla de 16 anos faz trinta roubos

Menores ficaram detidos preventivamente na prisão de Caxias.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:52

Dois jovens de 16 anos, estrangeiros e sem antecedentes, foram detidos pela PSP de Cascais por uma vaga de roubos naquele concelho, em Oeiras e Sintra. Estão já ligados "com certeza" a 10 assaltos, a maioria a farmácias. As autoridades acreditam que cometeram outros 20 crimes. Ou seja, o total sobe para 30.



Segundo explicou ao CM fonte policial, a dupla - que não tinha antecedentes - foi apanhada segunda-feira quando uma patrulha passava à porta da Farmácia Ribeiro do Arneiro, São Domingos de Rana, e viu duas funcionárias a fugir para a rua a esbracejar. No interior da farmácia estavam os dois ladrões, com outra farmacêutica e uma cliente. Os assaltantes atacavam sempre com a cara coberta (por capuzes ou máscaras) e usavam cabeleiras.



A dupla ameaçava com facas. Da lista de assaltos já ligados aos menores (ver infografia), há dois que foram falhados. Roubavam o dinheiro em caixa e ainda as carteir as e telemóveis dos clientes. Estão ambos em prisão preventiva na cadeia de Caxias.