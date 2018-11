Razia a farmácias com três assaltos

Ataques armados de gangs diferentes em quatro dias contra lojas do concelho de Cascais.

Por João Tavares | 09:38

Três assaltos em quatro dias e todos tendo como alvo farmácias do concelho de Cascais. Roubos cometidos na zona de São Domingos de Rana e da Parede, tendo como autores "grupos criminosos diferentes", segundo fonte policial.

Os últimos dois ataques tiveram lugar na segunda-feira, com apenas uma hora de intervalo. Pelas 19h30, na farmácia Aisir, Parede, duas mulheres e um homem entraram naquele espaço armados com uma chave de fendas. Uma das ladras ficou à porta, enquanto os dois cúmplices se apoderaram de 2500 euros e da carteira de uma cliente. Entre as vítimas do assalto estava ainda uma criança.

Já pelas 20h30, em São Domingos de Rana, três homens entraram na farmácia Ribeiro do Arneiro, ameaçaram os presentes com uma pistola e apoderaram-se de um montante que não foi não especificado.

Já na sexta-feira passada, na mesma zona, um solitário, dizendo ter uma arma no bolso, conseguiu fazer com que lhe entregassem 500 €. Roubou ainda as carteiras e telemóveis das três vítimas. PSP e PJ investigam.