Saiba onde estão os radares nas estradas de norte a sul do País em dezembro

PSP divulgou os locais onde irá efetuar ações de fiscalização rodoviária.

A PSP divulgou esta quinta-feira onde vão estar os radares até ao final do mês de dezembro e onde irá efetuar ações de fiscalização rodoviária.



Eis a lista:

AÇORES

07-dez-18 12H45 Terreiro das Covas - Estrada Regional n.º 1 de 1.ª - Angra do Heroísmo

11-dez-18 07H00/15H00 Área de Capelas - PDL - DP Ponta Delgada

13-dez-18 07H00/13H00 Área do concelho de Lagoa - PDL - Ponta Delgada

13-dez-18 08H00 Freguesia Santa Luzia, Concelho São Roque - Ilha do Pico - Horta

17-dez-18 13H00/19H00 Av. Príncipe do Mónaco - Santa Clara - PDL- Ponta Delgada

28-dez-18 07H00/13H00 Av. Príncipe do Mónaco - Santa Clara - PDL- Ponta Delgada

28-dez-18 12H45 Atalaia - Estrada Regional n.º 1 de 1.ª - Angra do Heroísmo

AVEIRO

06-dez-18 09H00 Rua do Sobral - Ovar

06-dez-18 15H00 Variante da Rua 19 - Espinho

12-dez-18 15H00 Av. Dr. Renato Araújo - São João da Madeira

13-dez-18 15H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Ovar

27-dez-18 08H00 EN 109 - Km 58.1 - Aveiro

27-dez-18 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

27-dez-18 15H00 EN 109, em Paramos - Espinho

31-dez-18 08H00 EN 16 - Aveiro

BEJA

11-dez-18 09H00 Rua zeca Afonso - Beja

20-dez-18 09H00 Rua zeca Afonso - Beja

27-dez-18 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

BRAGA

10-nov-18 14H00 Circular de Barcelos - Barcelos

14-dez-18 22H00 Av. António Macedo - Braga

18-dez-18 15H00 Variante Cávado - Braga

18-dez-18 09H00 Variante de Creixomil - Guimarães

27-dez-18 09H00 Circular Urbana - Guimarães

BRAGANÇA

13-dez-18 08H00/12H00 Rua Engenheiro Machado Vaz (Estrada Nacional 15) - Mirandela

21-dez-18 08H00/12H00 Avenida Abade de Baçal - Bragança

CASTELO BRANCO

06-dez-18 14H00/16H00 Av. Prof. Dr. Egas Moniz - Castelo Branco

13-dez-18 09H00/11H00 Av. Dia de Portugal - Castelo Branco

17-dez-18 08H00/10H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

28-dez-18 08H00/10H00 Av. Infante Dom Henrique - Covilhã

COIMBRA

06-dez-18 14H00 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

14-dez-18 08H00 Estrada de Coimbra - Figueira da Foz

ÉVORA

06-dez-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

07-dez-18 09H00 EN 114 - Évora Hotel (sentido Montemor-Évora) - Évora

12-dez-18 15H00 EN 254 - Bairro da Comenda - Évora

19-dez-18 09H00 Av.Lino de Carvalho - Évora

21-dez-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

27-dez-18 10H30 EN 114 - Évora Hotel (sentido Montemor-Évora) - Évora

FARO

12-dez-18 10H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

13-dez-18 09H00/12H00 Rua da Cruz Vermelha

17-dez-18 15H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

18-dez-18 09H00/12H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo antónio

GUARDA

10-dez-18 08H00 Estrada Municipal 577 - Guarda

LEIRIA

07-dez-18 09H00/12H30 Av. Comunidade Europeia - Leiria

21-dez-18 14H00/17H00 Rua Costa Veiga – Alcobaça

LISBOA

06-dez-18 07H00/13H00 Av.da Repúlica - Oeiras, sentido Poente/Nascente

06-dez-18 13H00/19H00 Av. Ivens - Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

06-dez-18 14H00/18H00 EN 10, Km 125.3 - Alhandra

10-dez-18 09H00/11H00 Av. Capitães de Abril - Mem Martins

10-dez-18 14H30/16H00 Av. de Lisboa - Casal de Cambra

13-dez-18 14H00/18H00 Av. Padre Cruz - Lisboa

17-dez-18 14h00/18H00 Av. Lusíada - Lisboa

18-dez-18 08H00/12H30 Av. Marginal - Hotel Miragem

18-dez-18 14H00/17H30 Av. Marginal - Hotel Miragem

19-dez-18 09H00/12H00 Rua Dr. Armando dos Santos Ferreira - SAC

19-dez-18 14H00/17H00 EN 10, São João da Talha, Km 136+000

MADEIRA

04-dez-18 07H00 VE2 Km 1 - São Vicente

06-dez-18 09H00 VE1 Moinhos - Faial/VE1 Túnel do Cortado - Santana

11-dez-18 08H00 Av. Mário Soares - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

17-dez-18 14H00 Estrada Comandante Camacho de Freitas - Av. Mário Soares - Funchal

17-dez-18 14H00 Rua Engenheiro Santos Costa - Machico

19-dez-18 14H00 Estrada Monumental - Rua Dr. Pestana Júnior - Funchal

22-dez-18 13H00 VR3 Km 3.8 Lugar de Baixo - Ponta do Sol

28-dez-18 14H00 Av. do Infante - Estrada Monumental - Funchal

PORTALEGRE

07-dez-18 14H00 Av. de Badajoz - Portalegre

21-dez-18 14H30 EN 372 - Elvas

PORTO

11-dez-18 20H00/24H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

13-dez-18 14H00/18H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

18-dez-18 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

20-dez-18 08H00/12H00 Avenida Dr. Germano Vieira - Gueifães - Maia

27-dez-18 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 11124 - Matosinhos

SANTARÉM

11-dez-18 14H00/18H00 EN. 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar

12-dez-18 08H00/12H00 Av. Do Bom Amor - Torres Novas

17-dez-18 09H00/13H00 Estrada Municipal - 1179 - Entroncamento

20-dez-18 14H00/12H00 Rua Atriz Alda Rodrigues - Santarém

SETUBAL

07-dez-18 10H00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada - AlmadaA

07-dez-18 10H00 Av. 1.º de Maio - Amora - Seixal

17-dez-18 09H00 Circular Externa do Montijo - Barreiro

VIANA DO CASTELO

10-dez-18 20H00 Via Foral D. Teresa - Ponte de Lima

VILA REAL

20-dez-18 14H00 Av. do Tâmega - Chaves

20-dez-18 14H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

VISEU

10-dez-18 16H00 Av. do Reg. Infantaria 14 - Viseu

18-dez-18 09H00 Estrada de Nelas - Viseu

28-dez-18 08H30 Av. Europa - Viseu