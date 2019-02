Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão filmado a assaltar posto de combustível em Olhão

Assaltante ameaçou funcionária com faca e levou 350 euros, tabaco, um telemóvel e um tablet.

Por Rafael Duarte | 09:06

Um homem armado com uma faca de grandes dimensões assaltou um posto de combustível em Pinheiros de Marim, Olhão. O suspeito aproveitou o facto de não estar ninguém dentro da loja nem no exterior a abastecer o veículo para assaltar o espaço, às 21h30 de terça-feira. O roubo ficou registado em vídeo pelas câmaras de videovigilância.



Nas imagens, a que o CM teve acesso, percebe-se que o suspeito, que aparenta estar calmo, agiu sozinho e encapuzado, para esconder a identidade. Entrou na loja e ameaçou a única funcionária que estava de serviço no posto de combustível, com uma faca de grandes dimensões. Obrigou a mulher a colocar em dois sacos dinheiro e maços de tabaco e deixa o local a pé, novamente de forma calma.



Segundo o CM conseguiu apurar no local, o assaltante levou 350 euros em dinheiro, aproximadamente 600 euros em maços de tabaco e ainda o telemóvel e tablet da funcionária. Em 10 anos de existência, este foi o primeiro assalto registado neste estabelecimento. No entanto, na semana passada, o CM sabe que numa pastelaria próxima do posto de combustível, um homem ameaçou a funcionária do espaço com uma faca e fugiu com dinheiro da caixa.



A GNR de Olhão foi acionada e está agora a investigar os dois casos. Devido às características semelhantes dos dois assaltos, as autoridades acreditam que poderá ter sido o mesmo homem a praticar ambos os roubos, uma vez que foram utilizados os mesmos métodos.