Ladrão rouba 500 euros da reforma de idosa em Vila Verde

Uma mulher de 73 anos foi esta quinta-feira vítima de roubo por esticão, em Pico de Regalados, no concelho de Vila Verde, e ficou com os 500 euros da reforma, que tinha acabado de levantar numa agência bancária.

O roubo ocorreu por volta das 10h30 quando a idosa se deslocava a pé para casa, na rua Largo de Santana, depois de ter saído do autocarro em que viajara desde Vila Verde até à freguesia de Pico de Regalados.

Ao que o CM apurou, o ladrão, um homem de baixa estatura e com cerca de vinte anos, puxou com violência a bolsa que a mulher levava a tiracolo, fazendo-a cair e causando-lhe ferimentos numa mão. Para além do dinheiro, que tinha levantado na Caixa de Crédito Agrícola de Vila Verde, a vítima tinha na bolsa todos os seus documentos pessoais. O assaltante colocou-se em fuga.

A GNR de Vila Verde foi ao local, mas o caso transitou para a PJ de Braga, que está a investigar.