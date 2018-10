Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão tira cinco mil euros de Centro Social em paróquia de Vila Nova de Famalicão

Ladrão terá entrado por uma porta nas traseiras do edifício.

Por F.V. | 12:27

A GNR está a investigar um furto de quase cinco mil euros, entre dinheiro e cheques, do centro social da paróquia de Joane, em Vila Nova de Famalicão.



O assalto aconteceu na madrugada de domingo, através de uma porta nas traseiras da instituição.



No domingo de manhã, a diretora do centro social da paróquia de Joane comunicou o furto à GNR.



Segundo a participação, o ladrão terá entrado por uma porta nas traseiras do edifício.



Seguiu depois até ao gabinete da direção, onde se encontrava o cofre, que arrombou, levando 3600 euros em notas e quatro cheques no valor global de 1200 €.