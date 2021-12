Ladrões atacam caixas de esmolas em igrejas de Mafra e Alhandra

Pelo menos duas igrejas foram arrombadas e assaltadas, nos dois dias seguintes ao Natal, tendo os ladrões, que podem pertencer ao mesmo grupo, levado milhares de euros em dinheiro oferecido pelos fiéis como esmolas. O primeiro furto ocorreu na Capela da Nossa Senhora do Arquiteto, numa zona florestal isolada em Mafra. No dia seguinte foi a vez da Igreja Matriz de Alhandra, Vila Franca de Xira, onde todos os cofres de esmolas foram arrombados.









De acordo com fontes policiais, o furto na Capela da Nossa Senhora do Arquiteto ocorreu na madrugada do dia 26. “Um belo presente de Natal! Hoje deparamo-nos com este cenário de puro vandalismo! O objetivo era de certo levar o valor das esmolas que a boa gente nos deixa a cada visita!”, lamentou nas redes sociais a comissão de festas da capela onde anualmente, no domingo de Pentecostes, é celebrada a padroeira Nossa Senhora do Socorro. “Rebentaram a porta com um gastalho [armação usada em marcenaria], que deixaram para trás, partiram o nosso cofre e partiram a parede! Agradecemos que, se alguém viu alguma coisa, entre em contacto”, apelam. A GNR investiga.

Já a Igreja Matriz de Alhandra, no centro da vila, foi atacada entre as 16h00 do dia 27 e as 09h00 de 28, período em que esteve encerrada. De acordo com fonte policial, os assaltantes arrombaram a porta principal e abriram, danificando-os, todos os dez cofres de esmolas que estão espalhados pelas paredes interiores da igreja.