Arrombaram a porta da loja Cavalinho, de malas e carteiras, de Viana do Castelo, pouco depois das 04h00 de ontem, com recurso a dois paralelos e furtaram dezenas de artigos, com os quais fugiram numa carrinha furtada. Os dois assaltantes, que atuaram com máscaras, trocaram de viatura junto à área de serviço da A28, em Mindelo, Vila do Conde.