Ladrões roubam 70 mil euros de casa paroquial em Santa Maria da Feira

População não se apercebeu do assalto.

Por Aureliana Gomes e Paulo Jorge Duarte | 15:14

A Casa Paroquial de Canedo, em Santa Maria da Feira, foi assaltada quando o padre estava ausente de férias. Os ladrões conseguiram levar 70 mil euros e não foram detetados.



Ninguém se apercebeu do assalto uma vez que a Casa Paroquial se encontrava vazia. O alerta foi dado por um popular que, ao ver uma janela aberta e sabendo da ausência do padre, contactou as autoridades.



No local estão agora a GNR e Núcleo de Investigação Criminal a investigar o caso.