Ladrões roubam carro fúnebre, incendeiam-no e colocam-se em fuga

Furtaram uma carrinha de caixa aberta, em Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses, esta quarta-feira de madrugada, e fugiram. Pelo caminho, passaram pela Agência Funerária do Marco, deixaram a viatura naquele local e furtaram uma outra carrinha que estava estacionada junto ao estabelecimento. Encetaram nova fuga e seguiram até à rua de Linhares, em Custoias, Matosinhos, onde incendiaram o veículo. As autoridades foram ao local. Os ladrões ainda não foram identificados.

Tudo aconteceu entre a 01h00 e as 05h00. "A carrinha estava à porta da funerária. Eu só tive conhecimento de que foi furtada quando recebi um telefonema da PSP de Custoias a dar conta da situação", explicou ao CM Gil Rodrigues, proprietário da agência funerária. A viatura era utilizada para auxiliar no transporte de material para as cerimónias fúnebres. "Para nós é um prejuízo grande porque era um dos carros que usávamos como apoio nos funerais", afirmou o empresário.

O proprietário da carrinha de caixa aberta furtada apresentou entretanto queixa na GNR de Alpendorada. A viatura já lhe foi devolvida pela Guarda - que está agora a investigar o caso.



PORMENORES

Carrinha com chaves

A carrinha - que tinha licença de transporte fúnebre - estava estacionada em frente à funerária e teria a chave na ignição.



Viatura ligada na estrada

Os ladrões já tinham furtado outra viatura, na qual se deslocavam e que deixaram ligada na estrada junto ao local de onde seguiram no carro funerário.



Suspeitos estão a monte

Os furtos não terão sido presenciados por nenhuma testemunha. Até ao fecho desta edição, os suspeitos ainda não tinham sido encontrados.