Ladrões usam pistola para roubar 100 euros a taxista

Dois homens armados - um com uma pistola, o outro com uma faca - assaltaram um taxista esta segunda-feira de madrugada em Lisboa. Escaparam com 100 euros em dinheiro, a carteira e documentos da vítima.Ao que oapurou, pelas 2h24 desta segunda-feira e poucos metros depois de entrar na viatura, a dupla mostrou as armas ao taxista e obrigou-o a parar em plena avenida Rio de Janeiro. Sem hipótese de reação, a vítima foi obrigada a entregar todos os valores que trazia. Com o dinheiro e a carteira nas mãos, a dupla de assaltantes voltou a sair do táxi e fugiu a pé, em direção à rotunda do Relógio.O caso foi participado à PSP, mas por se tratar de um crime com arma de fogo a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.