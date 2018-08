Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista vive terror de arma apontada

Falsos clientes ameaçam vítima de morte e roubam-lhe 100 euros, em Lisboa.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma simples ‘corrida’ de táxi entre a avenida Almirante Reis e o bairro da Belavista, em Lisboa, terminou em roubo à mão armada, ontem durante a madrugada. O taxista teve uma arma de fogo apontada à cabeça e foi obrigado a entregar tudo o que tinha de valor. Ficou apenas com o automóvel de serviço enquanto a dupla de assaltantes escapou a pé.



O roubo ocorreu pelas 00h30 de ontem. O motorista apanhou os dois falsos clientes, que não levantaram suspeitas, junto a um estabelecimento de restauração. Indicaram o bairro da Belavista como destino e sentaram-se no banco de trás. Mas ainda antes de chegarem ao destino, junto à rotunda dos Olivais, um deles puxou de uma pistola. Encostou-a à cabeça do taxista, mandou-o encostar e exigiu todo o dinheiro que tinha dentro da carteira.



Sem hipótese de reação, a vítima entregou cerca de 100 euros – o dinheiro que tinha feito durante o turno de trabalho – e ainda o telemóvel. Os dois assaltantes ainda terão vasculhado o táxi à procura de mais objetos de valor, mas nada encontraram e acabaram por sair a correr da viatura. De acordo como relato feito à PSP, entretanto alertada para o assalto, a dupla fugiu a pé na direção de Chelas e não voltou a ser vista. Apesar do susto, o homem não sofreu qualquer ferimento, mas ficou abalado com a situação de que foi alvo.



Por se tratar de um roubo com arma de fogo, a investigação transitou logo para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa, que tenta agora identificar e localizar a dupla de assaltantes.