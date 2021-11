A Polícia Judiciária (PJ) acredita que a rotina de Syed Abbas, de 37 anos, gerente da loja Moneygram no Centro Comercial Sol, na Tapada das Mercês, em Sintra, era estudada há já algum tempo. Pelas 22h00 de quinta-feira, dois ladrões encapuzados entraram no ‘shopping’, quando a loja do homem, natural do Paquistão, era a única aberta.