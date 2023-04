Lancha com 300 quilos de haxixe apanhada em Peniche

A Policia Maritima apreendeu, na madrugada deste sábado, uma embarcação de alta velocidade com oito fardos de haxixe, num total de cerca de 300 quilos da droga, encalhada junto a Peniche, na zona de Peniche de Cima. A lancha do narcotráfico vai ser rebocada para o Porto de Peniche assim que a maré o permitir.

O CM sabe que a Autoridade Maritima e a Marinha estavam a prever que os traficantes mudassem de locais de desembarque após terem sofrido, desde o início do ano, perdas de mais de 22 toneladas de haxixe e uma dezena de lanchas, bem como a identificação ou detenção de quatro dezenas de suspeitos.

Assim, já tinha iniciado patrulhas na zona do litoral atlântico sul (Sines, Setúbal, Lisboa e Cascais). Agora, com esta apreensão em Peniche, a vigilância vai também estender-se ao centro, com apoio da Marinha e será solicitada ajuda à Força Aérea.